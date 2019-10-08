ВС России получили более 2,3 тысячи единиц новой техники в 2019 году

Российские Вооружённые силы в 2019 году получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники. В настоящее время войска получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники», — сказал он на селекторном совещании. Слова министра приводит ТАСС.

Как напомнил Шойгу, в 2015 году на перевооружение армии и флота было выделено более 1,5 трлн рублей.

«К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», — сказал глава ведомства.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что доля современных образцов вооружений и военной техники в Военно-морском флоте России превысила 62%.

Агентство «Крыминформ» передавало, что в Севастополе за парадом, посвящённым Дню Военно-морского флота России, наблюдали несколько десятков тысяч человек.