ВС России получили более 2,3 тысячи единиц новой техники в 2019 году

Короткая ссылка
Российские Вооружённые силы в 2019 году получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
ВС России получили более 2,3 тысячи единиц новой техники в 2019 году
  • © Вадим Савицкий
  • РИА Новости

«Более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники. В настоящее время войска получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники», — сказал он на селекторном совещании. Слова министра приводит ТАСС.

Как напомнил Шойгу, в 2015 году на перевооружение армии и флота было выделено более 1,5 трлн рублей.

«К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», — сказал глава ведомства.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что доля современных образцов вооружений и военной техники в Военно-морском флоте России превысила 62%.

Агентство «Крыминформ» передавало, что в Севастополе за парадом, посвящённым Дню Военно-морского флота России, наблюдали несколько десятков тысяч человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить