СМИ: 57% россиян следят за потреблением электроэнергии и горячей воды
- РИА Новости
Чаще всего расход ресурсов контролируют граждане в возрасте от 45 до 59 лет (56%) и старше 60 лет (71%).
Сильнее вопрос экономии интересует тех, кто проживает в малых городах с населением до 100 тыс. человек (63%), а также в сёлах и деревнях (64%).
По словам 33% участников исследования, они следят за потреблением энергоресурсов время от времени.
14% россиян уделяют внимание этому вопросу по привычке, 9% не ставят перед собой задачи следить за потреблением газа и тепла. 6% опрошенных вообще не следят за расходом энергоресурсов, а 5% забывают это делать.
Главный мотив контролировать потребление электроэнергии, газа, тепла и горячей воды — желание сэкономить (79%). Второе место занимает тревога за сохранность природных ресурсов (15%).
Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала сообщения о том, что долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.