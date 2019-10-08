СМИ: 57% россиян следят за потреблением электроэнергии и горячей воды

За потреблением электроэнергии, газа, тепла и горячей воды следят 57% россиян, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. По словам социологов, в 2016 году такой ответ давали 42% респондентов.

Чаще всего расход ресурсов контролируют граждане в возрасте от 45 до 59 лет (56%) и старше 60 лет (71%).

Сильнее вопрос экономии интересует тех, кто проживает в малых городах с населением до 100 тыс. человек (63%), а также в сёлах и деревнях (64%).

По словам 33% участников исследования, они следят за потреблением энергоресурсов время от времени.

14% россиян уделяют внимание этому вопросу по привычке, 9% не ставят перед собой задачи следить за потреблением газа и тепла. 6% опрошенных вообще не следят за расходом энергоресурсов, а 5% забывают это делать.

Главный мотив контролировать потребление электроэнергии, газа, тепла и горячей воды — желание сэкономить (79%). Второе место занимает тревога за сохранность природных ресурсов (15%).

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала сообщения о том, что долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.