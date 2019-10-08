Началось строительство четвёртого и пятого катеров «Комета»
«АО «Судостроительный завод «Вымпел» уже приступило к строительству четвёртой и пятой «Комет», — сообщил представитель компании.
По его словам, высокий спрос, наблюдаемый в 2018—2019 годах, «даёт уверенность в высоком уровне загрузки строящихся судов на подводных крыльях «Комета 120М» при осуществлении скоростных пассажирских перевозок».
Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщала, что судно «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.