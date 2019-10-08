Началось строительство четвёртого и пятого катеров «Комета»

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Завод «Вымпел», занимающийся строительством судов нового поколения на подводных крыльях «Комета 120М», приступил к строительству четвёртого и пятого катеров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя концерна «Калашников».

«АО «Судостроительный завод «Вымпел» уже приступило к строительству четвёртой и пятой «Комет», — сообщил представитель компании.

По его словам, высокий спрос, наблюдаемый в 2018—2019 годах, «даёт уверенность в высоком уровне загрузки строящихся судов на подводных крыльях «Комета 120М» при осуществлении скоростных пассажирских перевозок».

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщала, что судно «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.

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