В Ростовской области вынесли приговор троим обвиняемым в нападении на подростков

В Волгодонске вынесли приговор в отношении троих обвиняемых в нападении на несовершеннолетних, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.

В мае фигуранты подошли к двум подросткам на улице и стали угрожать им пневматическим пистолетом. Они забрали у потерпевших телефоны и заставили назвать пароли для разблокировки.

Нападавшие скрылись, но их удалось задержать. Было заведено уголовное дело.

Двое фигурантов приговорены к двум годам заключения, ещё один — к 2,5 года колонии общего режима. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее Newinform сообщал, что в Казани завели уголовное дело по факту нападения 15-летнего подростка на 36-летнего отчима.