В Ростовской области вынесли приговор троим обвиняемым в нападении на подростков
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В мае фигуранты подошли к двум подросткам на улице и стали угрожать им пневматическим пистолетом. Они забрали у потерпевших телефоны и заставили назвать пароли для разблокировки.
Нападавшие скрылись, но их удалось задержать. Было заведено уголовное дело.
Двое фигурантов приговорены к двум годам заключения, ещё один — к 2,5 года колонии общего режима. Вердикт в законную силу пока не вступил.
Ранее Newinform сообщал, что в Казани завели уголовное дело по факту нападения 15-летнего подростка на 36-летнего отчима.