В Севастополе обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

На территории, прилегающей к общеобразовательной школе №42 в Севастополе, нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Его обнаружили местные жители.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по городу.

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» прибыли на место и установили, что боеприпас представляет собой 76-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя.

Его передали представителям МЧС. Боеприпас не представлял угрозы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён войны.