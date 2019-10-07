В Севастополе обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по городу.
Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» прибыли на место и установили, что боеприпас представляет собой 76-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя.
Его передали представителям МЧС. Боеприпас не представлял угрозы.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён войны.