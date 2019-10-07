В Севастополе обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

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На территории, прилегающей к общеобразовательной школе №42 в Севастополе, нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Его обнаружили местные жители.
В Севастополе обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по городу.

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» прибыли на место и установили, что боеприпас представляет собой 76-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя.

Его передали представителям МЧС. Боеприпас не представлял угрозы. 

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён войны.

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