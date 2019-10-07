Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Курске возросло до шести

В результате столкновения маршрутки и большегруза в Курске, по последним данным, пострадали шесть человек, трое из которых госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Всего, по предварительной информации, двое погибших и шестеро пострадавших, все они из маршрутки, включая водителя», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Уточняется, что после столкновения с большегрузом в маршрутку въехал легковой автомобиль, пассажиры которого не пострадали.

В городской больнице Курска сообщили, что состояние двух госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, одна поступившая женщина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

«Двое в состоянии средней степени тяжести. Одна женщина в очень тяжёлом состоянии помещена в реанимацию», — уточнила дежурный врач приёмного отделения больницы №4.

По предварительной информации, в маршрутке находились десять пассажиров.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и пять пострадали после столкновения маршрутки с большегрузом в Курске.

В августе Пятый канал передавал, что в Красносельском районе Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.