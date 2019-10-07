Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Курске возросло до шести
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- РИА Новости
«Всего, по предварительной информации, двое погибших и шестеро пострадавших, все они из маршрутки, включая водителя», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Уточняется, что после столкновения с большегрузом в маршрутку въехал легковой автомобиль, пассажиры которого не пострадали.
В городской больнице Курска сообщили, что состояние двух госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, одна поступившая женщина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
«Двое в состоянии средней степени тяжести. Одна женщина в очень тяжёлом состоянии помещена в реанимацию», — уточнила дежурный врач приёмного отделения больницы №4.
По предварительной информации, в маршрутке находились десять пассажиров.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и пять пострадали после столкновения маршрутки с большегрузом в Курске.
В августе Пятый канал передавал, что в Красносельском районе Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.