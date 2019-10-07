В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом

В Курске маршрутка врезалась в большегруз, в результате аварии погибли по меньшей мере два человека, ещё пять пострадали, сообщили в УМВД по Курской области.

«По предварительной информации, маршрутное такси въехало в стоящий большегруз. В результате ДТП погибли два человека, ещё пятеро пострадали, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии», — цитирует ТАСС полицию.

Ранее в Ровеньском районе Белгородской области неизвестный на автомобиле сбил насмерть трёх велосипедистов и скрылся с места происшествия.

В августе Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.