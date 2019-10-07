В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
- РИА Новости
«По предварительной информации, маршрутное такси въехало в стоящий большегруз. В результате ДТП погибли два человека, ещё пятеро пострадали, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии», — цитирует ТАСС полицию.
Ранее в Ровеньском районе Белгородской области неизвестный на автомобиле сбил насмерть трёх велосипедистов и скрылся с места происшествия.
В августе Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.