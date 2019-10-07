Эксперт дал рекомендации по приобретению товаров с рук

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Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с «Вечерней Москвой» дал рекомендации по приобретению товаров с рук.
Эксперт дал рекомендации по приобретению товаров с рук
  • Reuters

«Как можно себя защитить? Рынок самозанятых должен развиваться. Это может снизить цену, повысить качество, составить конкуренцию крупным производителям. Наш Гражданский кодекс предлагает защиту при совершении сделки между двумя физическими лицами. Это простой письменный договор», — заявил он.

По его словам, не стоит покупать, если нет официальных документов. Если же человек решил приобрести товар, то для подстраховки можно попросить продавца написать текст, подтверждающий факт продажи и отсутствие опасности для здоровья.

Эксперт не исключил, что продавец будет несколько удивлён. Вместе с тем, отметил Егармин, за потребителя борются, поэтому бумагу могут подписать.

Если купленный продукт оказался некачественным, то действовать следует так же, как и в магазине. Сначала можно подойти к продавцу и предъявить претензии. В противном случае придётся делать токсикологическую экспертизу, искать свидетелей, обращаться в суд.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», «Роскачество» назвало самые популярные вопросы потребителей.

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