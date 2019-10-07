В Подмосковье обрели семью полторы тысячи детей-сирот с начала года

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В Московской области обрели семью почти полторы тысячи детей-сирот с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье обрели семью полторы тысячи детей-сирот с начала года
  • Pixabay

Об этом заявила министр образования региона Ольга Забралова.

Всего в Подмосковье более 4,1 тыс. приёмных семей. По сравнению с 2018 годом их количество увеличилось на 50.

«Только в этом году в Подмосковье создано 246 новых приёмных семей, это хорошая динамика. В целом будущие родители ответственно относятся к процедуре усыновления и посещают специально созданные школы приёмных родителей», — отметила Забралова.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что правительство Хабаровского края направит почти 100 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот в 2019 году.

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