В центре Петербурга ограничат движение с 9 по 11 октября из-за съёмок фильма «Цой»

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В центре Санкт-Петербурга ограничат движение с 9 по 11 октября из-за съёмок фильма «Цой», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
В центре Петербурга ограничат движение с 9 по 11 октября из-за съёмок фильма «Цой»
  • © Alex 'Florstein' Fedorov / wikipedia.org

9 и 10 октября с 22:00 до 00:00 будут недоступны Литейный мост, Литейный проспект от Шпалерной улицы до Литейного моста, съезды с набережной Кутузова, Воскресенской и Пироговской набережных, улица Академика Лебедева от улицы Комсомола.

Проезд приостановят не более чем на 15 минут в течение часа.

10 и 11 октября с 00:00 до 05:00 движение полностью остановят по тем же адресам.

Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице ограничивали движение из-за фестиваля «Круг света».

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