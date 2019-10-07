В центре Петербурга ограничат движение с 9 по 11 октября из-за съёмок фильма «Цой»
- © Alex 'Florstein' Fedorov / wikipedia.org
9 и 10 октября с 22:00 до 00:00 будут недоступны Литейный мост, Литейный проспект от Шпалерной улицы до Литейного моста, съезды с набережной Кутузова, Воскресенской и Пироговской набережных, улица Академика Лебедева от улицы Комсомола.
Проезд приостановят не более чем на 15 минут в течение часа.
10 и 11 октября с 00:00 до 05:00 движение полностью остановят по тем же адресам.
Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице ограничивали движение из-за фестиваля «Круг света».