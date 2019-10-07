Бастрыкин оценил работу СК России на «тройку с плюсом»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о неудовлетворённости качеством работы ведомства, оценив результаты деятельности федерального органа на «тройку с плюсом».

«Я недоволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом», — приводит ТАСС заявление Бастрыкина на открытии VII съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Глава СК рассказал, что за прошлый год в ведомстве сменилось 40% руководителей территориальных органов, при этом 1,5 тыс. следователей ежегодно получают дисциплинарные наказания.

Бастрыкин подчеркнул, что для укрепления дисциплины предпринимаются активные меры.

«По крайней мере, в тех случаях, когда была неорганизованность явная, отсутствие чёткого контроля и дисциплины, должны быть проверки и соответствующие ведомственные наказания. Мы у себя это активно применяем», — отметил он.

В декабре Бастрыкин поручил изучить качество расследования уголовных дел, которые были впоследствии возвращены судом или по которым были вынесены оправдательные приговоры.

Такое решение было принято после критики работы следствия со стороны председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая заявила о «низком качестве сбора и предоставления доказательств стороной обвинения», что впоследствии приводит к большому числу оправдательных приговоров при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей.