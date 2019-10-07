В Ставрополе суд арестовал мужчину по делу о ложном минировании

В Ставрополе арестовали мужчину по делу о ложном минировании, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Промышленный районный суд.

3 октября мужчина позвонил в службу «112» и заявил, что в административном здании на улице Дзержинского заложена бомба. На место выезжали сотрудники экстренных служб.

«Из здания на это время эвакуировали судей, посетителей и работников аппарата суда. Взрывного устройства найдено не было», — рассказали в суде.

На проверку потребовалось около часа. Было заведено уголовное дело.

Мужчину арестовали на два месяца. Ранее он уже был судим.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что житель Удмуртии оштрафован на 10 тыс. рублей за ложное сообщение о бомбе.