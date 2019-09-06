Суд вынес приговор по делу о ложном минировании в Удмуртии

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Житель Удмуртии оштрафован на 10 тыс. рублей за ложное сообщение о бомбе, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Суд вынес приговор по делу о ложном минировании в Удмуртии
  • РИА Новости

Мужчина, имеющий психическое расстройство и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил ночью по номеру «112». Он заявил оператору, что якобы заложит взрывное устройство в жилом доме.

Было заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Помимо штрафа, суд назначил обвиняемому принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.

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