Суд вынес приговор по делу о ложном минировании в Удмуртии
- РИА Новости
Мужчина, имеющий психическое расстройство и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил ночью по номеру «112». Он заявил оператору, что якобы заложит взрывное устройство в жилом доме.
Было заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Помимо штрафа, суд назначил обвиняемому принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.