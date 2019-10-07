АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.

Автомобили отзываются с целью проверки работоспособности вакуумного носителя.

«На транспортных средствах будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — сообщается на сайте ведомства.

Официальные дилеры сообщат владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр, чтобы провести бесплатный ремонт. На автомобилях будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза.

Уточняется, что владельцы могут самостоятельно определить, подпадают ли их автомобили под отзыв.

«Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — говорится в сообщении.

В августе с целью проверки работы системы предупреждения об экстренной остановке и ассистента предупреждения о столкновении были отозваны 92 кроссовера CX-5 японской компании Mazda.