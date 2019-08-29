Японская компания Mazda отзывает в России 92 кроссовера CX-5, реализованных с декабря 2014 года по январь 2016 года, передают «Известия» со ссылкой на сайт Росстандарта.

У данных автомобилей при определённых дорожных ситуациях могут некорректно работать система предупреждения об экстренной остановке и ассистент предупреждения о столкновении.

Официальные дилеры сообщат владельцам машин, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр, чтобы провести бесплатную диагностику и ремонт. Кроссоверам перепрограммируют блок управления оборудованием.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил список самых угоняемых машин в России.