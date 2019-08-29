Mazda отзывает в России 92 кроссовера CX-5
- Reuters
У данных автомобилей при определённых дорожных ситуациях могут некорректно работать система предупреждения об экстренной остановке и ассистент предупреждения о столкновении.
Официальные дилеры сообщат владельцам машин, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр, чтобы провести бесплатную диагностику и ремонт. Кроссоверам перепрограммируют блок управления оборудованием.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил список самых угоняемых машин в России.