Следователи провели обыски в двух министерствах на Ставрополье
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
«Обысковые мероприятия проведены в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство трёх физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае, а также при поставке спортивного оборудования в ГБПОУ Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва», — указывается в заявлении.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, обвиняемого в мошенничестве на 20 млн рублей.
В августе бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.
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