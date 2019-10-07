Следователи провели обыски в двух министерствах на Ставрополье

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Следователи и полиция провели обыски в Министерстве строительства и архитектуры, а также в Министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края в связи с расследованием дел о хищении бюджетных средств.
Следователи провели обыски в двух министерствах на Ставрополье
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

«Обысковые мероприятия проведены в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство трёх физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае, а также при поставке спортивного оборудования в ГБПОУ Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва», — указывается в заявлении.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, обвиняемого в мошенничестве на 20 млн рублей.

В августе бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.

Подробнее — в материале RT.

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