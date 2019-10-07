Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Пять пострадавших: троим амбулаторная помощь оказана, ничего не требуется. Один госпитализирован в 34 больницу с подозрением на сотрясение мозга и один — в горбольницу с травмой глаза», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, все они получили ранения от резиновых пуль травматического оружия.

В свою очередь, очевидцы рассказали агентству, что сгорело несколько автомобилей.

Хилокский рынок находится в Ленинском районе города и считается один из самых крупных плодово-овощных в Сибири.

4 октября вооружённые люди напали на завод в Краснодарском крае.