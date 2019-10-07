В новогодние праздники в Москве будут работать три ЗАГСа
- АГН «Москва»
Зарегистрировать брак в Грибоедовском ЗАГСе (Дворце бракосочетания №1) можно 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания №3 — 5 и 7 января, во Дворце бракосочетания №5 — 4 и 7 января.
«31 декабря все отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме, и пары также смогут зарегистрировать свой брак или подать заявление в такой символичный день», — цитирует пресс-службу Управления ЗАГС Москвы портал мэра и правительства.
Помимо этого, 3, 4 и 7 января во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5 можно подать заявления на регистрацию брака.
Ранее телеканал «360» сообщал, что почти тысяча пар приурочили свадьбу в Москве к Международному женскому дню.