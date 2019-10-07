В новогодние праздники в Москве будут работать три ЗАГСа

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В новогодние праздники в столице будут работать три ЗАГСа, сообщает сайт «Москва 24».
В новогодние праздники в Москве будут работать три ЗАГСа
  • АГН «Москва»

Зарегистрировать брак в Грибоедовском ЗАГСе (Дворце бракосочетания №1) можно 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания №3 — 5 и 7 января, во Дворце бракосочетания №5 — 4 и 7 января.

«31 декабря все отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме, и пары также смогут зарегистрировать свой брак или подать заявление в такой символичный день», — цитирует пресс-службу Управления ЗАГС Москвы портал мэра и правительства.

Помимо этого, 3, 4 и 7 января во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5 можно подать заявления на регистрацию брака.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти тысяча пар приурочили свадьбу в Москве к Международному женскому дню.

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