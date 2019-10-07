Из-за выборов Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

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Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29 до проведения в стране президентских выборов.

«У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно», — цитирует РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пунчука.

Пунчук отметил, что пока аргентинская сторона проявляет заинтересованность в покупке.

Он также добавил, что после проведения выборов в этом вопросе появится конкретика.

29 сентября в Словакии были приостановлены полёты самолётов МиГ-29 после крушения одного из самолётов данного типа.

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