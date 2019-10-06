Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского

Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом российский лидер заявил во время разговора с корреспондентом NBC Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели.

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского. — RT)», — сказал Путин, отвечая на вопрос о положении Зеленского. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

Как отмечает агентство, разговор президента с журналистом был показан в эфире «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Путин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому досталось «тяжёлое наследие», а также отметил, что украинскому президенту «предстоит многое решить».