Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
- РИА Новости
«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского. — RT)», — сказал Путин, отвечая на вопрос о положении Зеленского. Слова российского лидера приводит РИА Новости.
Как отмечает агентство, разговор президента с журналистом был показан в эфире «Москва. Кремль. Путин».
Ранее Путин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому досталось «тяжёлое наследие», а также отметил, что украинскому президенту «предстоит многое решить».