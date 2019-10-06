В Чите на козырьке подъезда обнаружили части тела 19-летней девушки

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В Чите следователи начали расследование после того, как на козырьке подъезда жилого дома обнаружили части тела 19-летней девушки.
В Чите на козырьке подъезда обнаружили части тела 19-летней девушки
  • РИА Новости

«Установлена личность погибшей, это 19-летняя жительница Читы. В настоящее время полицейскими доставлен к следователям мужчина 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в одной из квартир подмосковного города Домодедово тела 17-летней студентки со множественными колото-резаными ранениями.

В конце апреля URA.RU передавало, что в Курганской области предъявили обвинения двум подозреваемым в убийстве 17-летней студентки, тело которой было найдено в лесу недалеко от Кургана.

 

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