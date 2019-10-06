При хлопке газа в автобусе в Уфе пострадали три человека

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В моторном отсеке автобуса в Уфе произошёл взрыв газовоздушной смеси, пострадали три человека.
При хлопке газа в автобусе в Уфе пострадали три человека
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, спасателям поступило сообщение о возгорании автобуса 51-го маршрута.

«По прибытии внешних признаков горения не обнаружено. Установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке без последующего горения», — отметили в МЧС.

Три человека получили травмы из-за резкой остановки автобуса.

Всего в салоне находились 35 человек, в том числе 10 детей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Саратовской области проверит деятельность перевозчика, чей автобус опрокинулся во время поездки туристов под Нижним Новгородом.

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