СК возбудил дело об убийстве после гибели людей при пожаре в Тольятти

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Тольятти четыре человека погибли в результате пожара в частном доме.

«5 октября 2019 года примерно в 2 часа в сгоревшем доме, расположенном по улице Кутузова в городе Тольятти, обнаружены тела двух мужчин 1961 и 1969 годов рождения и двух женщин 1984 и 1979 годов рождения с признаками отравления окисью углерода», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате возгорания, которое произошло в частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.