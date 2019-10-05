СК возбудил дело об убийстве после гибели людей при пожаре в Тольятти
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«5 октября 2019 года примерно в 2 часа в сгоревшем доме, расположенном по улице Кутузова в городе Тольятти, обнаружены тела двух мужчин 1961 и 1969 годов рождения и двух женщин 1984 и 1979 годов рождения с признаками отравления окисью углерода», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате возгорания, которое произошло в частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области.
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.