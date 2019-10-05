Летевший в Турцию самолёт вернулся во Внуково из-за дебошира

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Самолёт Turkish Airlines, который отправился в Стамбул из московского аэропорта Внуково, вернулся в аэропорт вылета из-за неадекватного поведения пьяного пассажира.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании. 

«На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Внуково в Стамбул рейсом ТK 416, находился пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения, который беспокоил других пассажиров и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета», — заявил он.

В связи с этим командир самолёта решил вернуться в аэропорт вылета. По его словам, самолёт должен вылететь в Стамбул до 23.00 мск.

Ранее самолёт, готовившийся к вылету в Минеральные воды, вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов.

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