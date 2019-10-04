В Подмосковье рассказали об обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все места массового пребывания людей в регионе отвечают требованиям антитеррористической защищённости, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали об обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей

Об этом Воробьёв рассказал в ходе выездного совещания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Туле.

На территории Подмосковья насчитывается свыше 300 мест массового пребывания людей. Во всех есть видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный регион».

Согласно требованиям защиты от терроризма, такие объекты должны иметь автономную систему оповещения и управления эвакуацией, освещение и охрану.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал заявление Патрушева о том, что в 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах.

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