В Подмосковье рассказали об обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей
Об этом Воробьёв рассказал в ходе выездного совещания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Туле.
На территории Подмосковья насчитывается свыше 300 мест массового пребывания людей. Во всех есть видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный регион».
Согласно требованиям защиты от терроризма, такие объекты должны иметь автономную систему оповещения и управления эвакуацией, освещение и охрану.
Ранее президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал заявление Патрушева о том, что в 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах.