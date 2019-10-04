Эксперт прокомментировал предотвращение терактов в четырёх городах России
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- РИА Новости
«Надо признать положительную работу наших спецслужб, которые предотвратили теракты, задержали тех, кто их готовил», — сказал Гончаров.
По его словам, необходимо отметить работу Первого агентурно-оперативного аппарата, а также тех офицеров спецназа, которые занимаются задержаниями, арестовывают террористов.
Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.