Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка
- РИА Новости
«Подростку предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявили в ведомстве.
2 октября в заброшенном здании в Балашихе обнаружили тело 15-летней школьницы с травмой головы.
Позднее был задержан подозреваемый, которым оказался сверстник потерпевшей, учившийся с ней в параллельном классе.
На допросе подросток признался в убийстве девочки в результате возникшего между ними конфликта.