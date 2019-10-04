Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка

Суд арестовал на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве сверстницы в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Следственного комитета России по Московской области.

«Подростку предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявили в ведомстве.

2 октября в заброшенном здании в Балашихе обнаружили тело 15-летней школьницы с травмой головы.

Позднее был задержан подозреваемый, которым оказался сверстник потерпевшей, учившийся с ней в параллельном классе.

На допросе подросток признался в убийстве девочки в результате возникшего между ними конфликта.





