Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка

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Суд арестовал на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве сверстницы в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Следственного комитета России по Московской области.
Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка
  • РИА Новости

«Подростку предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявили в ведомстве.

2 октября в заброшенном здании в Балашихе обнаружили тело 15-летней школьницы с травмой головы.

Позднее был задержан подозреваемый, которым оказался сверстник потерпевшей, учившийся с ней в параллельном классе.

На допросе подросток признался в убийстве девочки в результате возникшего между ними конфликта.


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