В Калининградской области прошли сборы специалистов радиационной безопасности

В Балтийске прошли сборы специалистов радиационной безопасности Вооружённых сил России, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.

Также в сборах принимали участие представители Росгидромета, Ростехнадзора и Росатома.

Были проведены учения по действиям личного состава в случае радиационной аварии с источниками ионизирующего излучения. Кроме того, состоялось инструкторско-методическое занятие по порядку использования средств индивидуальной защиты.

В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».