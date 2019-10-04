В Калининградской области прошли сборы специалистов радиационной безопасности

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В Балтийске прошли сборы специалистов радиационной безопасности Вооружённых сил России, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.
В Калининградской области прошли сборы специалистов радиационной безопасности
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Также в сборах принимали участие представители Росгидромета, Ростехнадзора и Росатома.

Были проведены учения по действиям личного состава в случае радиационной аварии с источниками ионизирующего излучения. Кроме того, состоялось инструкторско-методическое занятие по порядку использования средств индивидуальной защиты.

В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».

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