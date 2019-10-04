В Калининградской области прошли сборы специалистов радиационной безопасности
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Также в сборах принимали участие представители Росгидромета, Ростехнадзора и Росатома.
Были проведены учения по действиям личного состава в случае радиационной аварии с источниками ионизирующего излучения. Кроме того, состоялось инструкторско-методическое занятие по порядку использования средств индивидуальной защиты.
В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».