В Петербурге пресекли работу незаконного дома престарелых

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В Колпине пресекли работу незаконного дома престарелых, сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.
В Петербурге пресекли работу незаконного дома престарелых
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«Проверка показала, что трёхкомнатная квартира на 18-м этаже жилого многоквартирного дома используется индивидуальным предпринимателем для предоставления жилья и оказания социальных услуг пожилым людям», — заявили в ведомстве.

Собственник квартиры обвиняется в нарушении законодательства о социальном обслуживании граждан. Так, он не перевёл жильё в состав нежилого фонда, не оборудовал отдельный вход и не спросил мнения жителей подъезда.

Дело о прекращении деятельности нелегального дома престарелых передано в районный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Курганской области провели прокурорскую проверку.

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