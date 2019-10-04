В Челябинской области будут судить обвиняемых в краже нефтепродуктов
- РИА Новости
Преступления были раскрыты в ходе совместной операции областного УФСБ и полицейского главка.
По версии следователей, в 2016—2017 годах через врезки в магистральных нефтепроводах Уфа — Петропавловск, Уфа — Омск и Нижневартовск — Курган — Куйбышев обвиняемые похитили более 8 тыс. тонн нефти.
«На банковские счёт, квартиры и земельные участки, а также автомобили наложен арест», — заявили в ведомстве.
Дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО завели дело по факту хищения 484 тонн нефти.