В Челябинской области будут судить обвиняемых в краже нефтепродуктов

Короткая ссылка
В Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 14 человек, обвиняемых в краже нефтепродуктов на 130 млн рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Челябинской области будут судить обвиняемых в краже нефтепродуктов
  • РИА Новости

Преступления были раскрыты в ходе совместной операции областного УФСБ и полицейского главка.

По версии следователей, в 2016—2017 годах через врезки в магистральных нефтепроводах Уфа — Петропавловск, Уфа — Омск и Нижневартовск — Курган — Куйбышев обвиняемые похитили более 8 тыс. тонн нефти.

«На банковские счёт, квартиры и земельные участки, а также автомобили наложен арест», — заявили в ведомстве.

Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО завели дело по факту хищения 484 тонн нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить