В ЯНАО завели дело по факту хищения 484 тонн нефти

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В Тарко-Сале возбудили уголовное дело по факту хищения 484 тонн нефти, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому округу.
В ЯНАО завели дело по факту хищения 484 тонн нефти
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«С 1 июня по 14 июля 2019 года группа лиц произвела несанкционированное, самовольное подключение путём врезки в магистральный нефтепровод», — заявили в ведомстве.

По данным следователей, злоумышленники подключились к нефтепроводу Уренгой — Холмогоры в Пуровском районе.

Задержан мужчина. Ему предъявили обвинение по статье «Кража».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, идёт розыск соучастников.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области вынесли приговор в отношении трёх человек по делу о попытке украсть нефть из магистрального нефтепровода.

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