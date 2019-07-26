В ЯНАО завели дело по факту хищения 484 тонн нефти
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«С 1 июня по 14 июля 2019 года группа лиц произвела несанкционированное, самовольное подключение путём врезки в магистральный нефтепровод», — заявили в ведомстве.
По данным следователей, злоумышленники подключились к нефтепроводу Уренгой — Холмогоры в Пуровском районе.
Задержан мужчина. Ему предъявили обвинение по статье «Кража».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, идёт розыск соучастников.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области вынесли приговор в отношении трёх человек по делу о попытке украсть нефть из магистрального нефтепровода.