В Петербурге полностью потушили пожар на складе

Пожар, произошедший на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга на площади 4,5 тыс. квадратных метров, полностью ликвидировали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован», — заявили в МЧС.

Ранее в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на складе. В ходе возгорания в здании обрушилась кровля.