В Петербурге полностью потушили пожар на складе
Пожар, произошедший на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга на площади 4,5 тыс. квадратных метров, полностью ликвидировали.
- © МЧС России
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.
«Пожар полностью ликвидирован», — заявили в МЧС.
Ранее в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на складе. В ходе возгорания в здании обрушилась кровля.
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