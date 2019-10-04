Под Саратовом при обрушении стены пострадали трое рабочих

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В Саратовской области трое рабочих пострадали в результате обрушения кирпичной стены в ходе проведения строительных работ в нежилом здании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Под Саратовом при обрушении стены пострадали трое рабочих
  • РИА Новости

«По предварительным данным, на территории торговой базы «Кристалл» при проведении неких строительных работ произошло обрушение кирпичной стены, в результате пострадали трое рабочих, они доставлены в больницу», — заявили в администрации. 

По словам пресс-секретаря Минздрава Саратовской области, пострадавшие доставлены в Балаковскую городскую клиническую больницу.

«Один из них в тяжёлом состоянии находится в реанимации, двое в состоянии ближе к средней степени тяжести», — сообщила она.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области начали проверку из-за обрушения козырька подъезда на подростка.

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