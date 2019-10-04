В тематическом поезде появились схемы метро с МЦД

Короткая ссылка
В тематическом поезде появились первые обновлённые схемы метро с маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.
В тематическом поезде появились схемы метро с МЦД
  • © Пресс-Служба Департамента Транспорта И Развития Дорожно-Транспортной Инфраструктуры Города Москвы

«Пассажиры тематического поезда смогут увидеть, как будут расположены линии первых двух сквозных маршрутов, узнать о новых пересадках с метро и МЦК на диаметры и построить новые альтернативные маршруты», — заявили в ведомстве.

Белорусско-Савёловский маршрут обозначен цветом «физалис», а Курско-Рижский — цветом фуксии.

К запуску МЦД-1 и МЦД-2 будет обновлено более 60 тыс. навигационных элементов.

Поезд в честь МЦД запустили 4 июля.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.

«ПолитЭксперт» сообщал о картах «Тройка/Подорожник» с новым дизайном в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить