В тематическом поезде появились схемы метро с МЦД
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«Пассажиры тематического поезда смогут увидеть, как будут расположены линии первых двух сквозных маршрутов, узнать о новых пересадках с метро и МЦК на диаметры и построить новые альтернативные маршруты», — заявили в ведомстве.
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