В тематическом поезде появились схемы метро с МЦД

В тематическом поезде появились первые обновлённые схемы метро с маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

«Пассажиры тематического поезда смогут увидеть, как будут расположены линии первых двух сквозных маршрутов, узнать о новых пересадках с метро и МЦК на диаметры и построить новые альтернативные маршруты», — заявили в ведомстве.

Белорусско-Савёловский маршрут обозначен цветом «физалис», а Курско-Рижский — цветом фуксии.

К запуску МЦД-1 и МЦД-2 будет обновлено более 60 тыс. навигационных элементов.

Поезд в честь МЦД запустили 4 июля.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.

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