The National Interest назвал «самый мощный российский самолёт»
- РИА Новости
Как пишет Гао, Ил-76 позволяет развёртывать лёгкую механизированную боевую силу «прямо с самолёта».
В статье уточняется, что тяжёлая техника может также перебрасываться самолётом Ан-124, притом что американская авиация способна транспортировать лишь живую силу и лёгкую бронетехнику.
Одним из стимулов, которые привели к созданию мощного транспортного флота в России, стало наличие Воздушно-десантных войск, говорится в материале.
Ранее журнал The National Interest сообщил, что ракеты с российских атомных подводных лодок проекта «Борей» способны разрушить города противника, даже если другие ядерные силы страны будут уничтожены.