The National Interest назвал «самый мощный российский самолёт»

Американское издание The National Interest назвало самый мощный российский самолёт: по мнению автора журнала Чарли Гао, это тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76, способный перевозить три боевые машины десанта.

Как пишет Гао, Ил-76 позволяет развёртывать лёгкую механизированную боевую силу «прямо с самолёта».

В статье уточняется, что тяжёлая техника может также перебрасываться самолётом Ан-124, притом что американская авиация способна транспортировать лишь живую силу и лёгкую бронетехнику.

Одним из стимулов, которые привели к созданию мощного транспортного флота в России, стало наличие Воздушно-десантных войск, говорится в материале.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что ракеты с российских атомных подводных лодок проекта «Борей» способны разрушить города противника, даже если другие ядерные силы страны будут уничтожены.