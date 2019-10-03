Партию истребителей Су-34 передали Минобороны

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК)) передал Минобороны России новые истребители-бомбардировщики Су-34.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАК.

«Серийное производство и поставки новейших авиационных комплексов — это не только наш вклад в укрепление ВКС России, но и обеспечение загрузки высокотехнологичных предприятий корпорации», — заявил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

В августе командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Дронов сообщил, что государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года.