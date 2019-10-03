В Севастополе ликвидировали пожар на ракетном катере

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В Севастополе ликвидировано возгорание на катере Р-71 «Шуя», который находится на причале 13-го судоремонтного завода. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В Севастополе ликвидировали пожар на ракетном катере
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

По данным ЮВО, в одном из кормовых отсеков катера произошло задымление.

«Оперативно задымление было ликвидировано», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что судно не повреждено. Пострадавших нет. 

Также указывается, что катер без вооружения и экипажа находится на плановом ремонте. 

Ранее на заводе в Севастополе сообщили о возгорании катера Черноморского флота «Шуя».

Также агентство «Крыминформ» передавало, что курсанты Рязанского воздушно-десантного училища приняли участие в учениях на ЧФ.

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