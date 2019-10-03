В Севастополе ликвидировали пожар на ракетном катере
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- РИА Новости
По данным ЮВО, в одном из кормовых отсеков катера произошло задымление.
«Оперативно задымление было ликвидировано», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что судно не повреждено. Пострадавших нет.
Также указывается, что катер без вооружения и экипажа находится на плановом ремонте.
Ранее на заводе в Севастополе сообщили о возгорании катера Черноморского флота «Шуя».
Также агентство «Крыминформ» передавало, что курсанты Рязанского воздушно-десантного училища приняли участие в учениях на ЧФ.