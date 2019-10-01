Курсанты Рязанского воздушно-десантного училища приняли участие в учениях на ЧФ

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова провели учения, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Военнослужащие отработали организацию погрузки боевой техники и личного состава на борт, а также высадку десанта на необорудованное побережье.

Тактико-специальные занятия состоялись в соответствии с планом боевой подготовки. Они были организованы на Новороссийской военно-морской базе.

К манёврам привлекли около 450 курсантов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на Балтийском флоте началась плановая проверка боеготовности.