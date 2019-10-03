Симферополь и Калининград могут стать городами-побратимами

Симферополь и Калининград могут заключить соглашение о побратимстве, сообщает РИА Новости Крым.

«Нам поступило предложение от Калининграда способствовать подписанию соглашения о побратимстве между Калининградом и Симферополем. После назначения главы администрации Симферополя я буду поддерживать эту идею», — заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на заседании президиума республиканского парламента.

По его мнению, это будет очень позитивный опыт для Симферополя.

В июне было заключено соглашение о сотрудничестве между парламентом Крыма и Калининградской областной думой. В июле делегация Госсовета посетила область с рабочим визитом.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что Санкт-Петербург подпишет меморандум о сотрудничестве с Йокогамой для дальнейшего развития отношений в области культуры, экономики, предпринимательства и образования.