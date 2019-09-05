Петербург подпишет меморандум о сотрудничестве с Йокогамой
- РИА Новости
Вице-губернатор Олег Марков и генеральный консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима провели встречу, в ходе которой пришли к выводу о необходимости расширения сотрудничества от города Йокогамы до префектуры Канагавы.
«Сейчас как раз наши специалисты совместно с коллегами из Японии работают над меморандумом о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Йокогамой», — заявил Марков.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве.