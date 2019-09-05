Санкт-Петербург подпишет меморандум о сотрудничестве с Йокогамой для дальнейшего развития отношений в области культуры, экономики, предпринимательства и образования, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

Вице-губернатор Олег Марков и генеральный консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима провели встречу, в ходе которой пришли к выводу о необходимости расширения сотрудничества от города Йокогамы до префектуры Канагавы.

«Сейчас как раз наши специалисты совместно с коллегами из Японии работают над меморандумом о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Йокогамой», — заявил Марков.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве.