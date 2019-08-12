Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве

Короткая ссылка
Делегация правительства Башкирии посетила Адыгею для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия, сообщает портал «Юга.ру».
Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве
  • Город Майкоп / © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Стороны заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

«Нам очень интересен опыт развития Башкортостана. При этом и у нас есть, чем поделиться, что предложить для совместной реализации», — заявил Кумпилов.

Члены делегации также побывали на ведущих предприятиях и социальных объектах Адыгеи.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить