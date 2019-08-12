Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве

Делегация правительства Башкирии посетила Адыгею для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия, сообщает портал «Юга.ру».

Стороны заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

«Нам очень интересен опыт развития Башкортостана. При этом и у нас есть, чем поделиться, что предложить для совместной реализации», — заявил Кумпилов.

Члены делегации также побывали на ведущих предприятиях и социальных объектах Адыгеи.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией.