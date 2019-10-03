В Оренбурге пресекли работу подпольного казино

В одном из домов на проспекте Дзержинского в Оренбурге пресекли работу подпольного казино, действовавшего с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление СК России.

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России изъяли игорное оборудование, деньги, документы, мобильные устройства, систему видеонаблюдения, 15 системных блоков, два ноутбука, 21 монитор и документы. В незаконной организации азартных игр обвиняются пять человек в возрасте от 24 до 30 лет. Один из них отправлен под домашний арест, с остальных взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.