Проходящий испытания МС-21 с неполадками штатно сел в Жуковском
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- РИА Новости
«По нашим данным, у самолёта не сработал датчик выпуска шасси... Сел штатно, выруливает на стоянку», — сказал он.
Как отмечается, речь идёт о самолёте, который проходит испытания в ЛИИ имени Громова.
В пресс-службе корпорации «Иркут» сообщили, что самолёт «сел в штатном режиме после очередного испытательного полёта».
В экстренных службах указали, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.