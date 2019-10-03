Проходящий испытания МС-21 с неполадками штатно сел в Жуковском

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Проходящий испытания самолёт МС-21, у которого не сработал датчик выпуска шасси, штатно приземлился в подмосковном Жуковском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.
Проходящий испытания МС-21 с неполадками штатно сел в Жуковском
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«По нашим данным, у самолёта не сработал датчик выпуска шасси... Сел штатно, выруливает на стоянку», — сказал он.

Как отмечается, речь идёт о самолёте, который проходит испытания в ЛИИ имени Громова.

В пресс-службе корпорации «Иркут» сообщили, что самолёт «сел в штатном режиме после очередного испытательного полёта».

В экстренных службах указали, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

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