Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым

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Потерявшийся в тувинской тайге 12-летний мальчик обнаружен живым.
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
  • РИА Новости

«В результате широкомасштабных поисковых мероприятий... мальчик обнаружен в 5 км от избушки, от которой ребёнок самостоятельно выдвинулся в сторону села, под лиственницей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Отмечается, что ребёнок в ближайшее время будет транспортирован в больницу.

В поисках мальчика были задействованы свыше 150 человек и спецсредства.

2 октября сообщалось, что спасатели начали поиски 12-летнего мальчика, который потерялся в лесу Тодждинского района Тувы. 

Мальчик пропал, когда отправился в лес с отцом для сбора кедрового ореха.

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