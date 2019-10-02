В лесу Тувы пропал 12-летний ребёнок
«В поисках задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части №16, сотрудники полиции, администрации и родственники — всего 55 человек и 6 единиц техники», — говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.
По данным ведомства, мальчик отправился в лес с отцом для сбора кедрового ореха.
Для организации поисковых работ также направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
В конце сентября в красноярской тайге пропала семья из четырёх человек.