В лесу Тувы пропал 12-летний ребёнок

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Спасатели начали поиски 12-летнего мальчика, который потерялся в лесу Тодждинского района Тувы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«В поисках задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части №16, сотрудники полиции, администрации и родственники — всего 55 человек и 6 единиц техники», — говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.

По данным ведомства, мальчик отправился в лес с отцом для сбора кедрового ореха.

Для организации поисковых работ также направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

В конце сентября в красноярской тайге пропала семья из четырёх человек.

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