СК завёл дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

Следственный комитет завёл дело об убийстве после пропажи семьи из четырёх человек в красноярской тайге.

22 сентября в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила о том, что семья её дочери утром ушла в лес и не вернулась.

«По предварительным сведениям, 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 22 сентября отправились в лес и до настоящего времени не вернулись», — говорится в сообщении СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Сотрудники МЧС, СК, полиции, волонтёры ведут поиски пропавших.

Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили четырёхлетнего мальчика, пропавшего в тайге Ирбейского района Красноярского края.