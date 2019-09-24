СК завёл дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

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Следственный комитет завёл дело об убийстве после пропажи семьи из четырёх человек в красноярской тайге.
СК завёл дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге
  • РИА Новости

22 сентября в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила о том, что семья её дочери утром ушла в лес и не вернулась.

«По предварительным сведениям, 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 22 сентября отправились в лес и до настоящего времени не вернулись», — говорится в сообщении СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Сотрудники МЧС, СК, полиции, волонтёры ведут поиски пропавших. 

Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили четырёхлетнего мальчика, пропавшего в тайге Ирбейского района Красноярского края.

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