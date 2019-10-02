В Кабардино-Балкарии вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими

В Кабардино-Балкарии вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Главное военное следственное управление СК России.

Авария произошла в августе 2018 года. Ефрейтор ехал на КамАЗе в сторону посёлка Притеречный Северной Осетии. Навстречу двигался автомобиль Opel Vectra, водитель которого внезапно перестроился на встречную полосу.

Военный попытался избежать столкновения и тоже перестроился. В этот момент водитель вырулил иномарку на свою полосу и врезался в грузовик.

Таким образом, ДТП произошло на полосе, на которой не должен был находиться КамАЗ. Погибли водитель и три пассажира иномарки.

Против ефрейтора возбудили уголовное дело. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил его в трём годам колонии, а также лишил прав на два года. С него также взыскали 300 тыс. рублей.

Кроме того, суд обязал войсковую часть пожизненно выплачивать матери одного из погибших сумму в размере прожиточного минимума, поскольку женщина является инвалидом и потеряла кормильца.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.