В Москве прошла церемония открытия всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал»

В Москве состоялась церемония открытия всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал», сообщает «Взгляд».

«Государство может только создать условия. Олимпиада «Я — профессионал» — это создание условий, как и все проекты автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В 2019 — 2020 учебном году олимпиаду проводят по десяткам направлений — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук.

До 18 ноября российские студенты могут зарегистрироваться на сайте проекта. Отборочный онлайн-этап начнётся 22 ноября. Те, кто справится с заданиями и пройдёт дополнительный конкурс, смогут попасть на профильные зимние школы.

Финалисты попадут на заключительный очный этап. Победителей олимпиады назовут весной.

Ранее телеканал «360» сообщал о молодёжном форуме «Я — гражданин Подмосковья».