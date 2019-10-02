В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном минировании

Короткая ссылка
В Ижевске вынесли приговор по делу о ложном минировании, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном минировании
  • РИА Новости

В октябре 2018 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112». Он сообщил заведомо ложную информацию о том, что у него есть граната и автомат Калашникова, и рассказал о намерении взорвать жилой дом.

Подсудимый признал вину. Он утверждал, что не знал об уголовной ответственности и хотел пошутить.

Ленинский районный суд приговорил его к году и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчине также назначено лечение у врача-психиатра.

Вердикт в законную силу ещё не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить