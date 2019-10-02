В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном минировании

В Ижевске вынесли приговор по делу о ложном минировании, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

В октябре 2018 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112». Он сообщил заведомо ложную информацию о том, что у него есть граната и автомат Калашникова, и рассказал о намерении взорвать жилой дом.

Подсудимый признал вину. Он утверждал, что не знал об уголовной ответственности и хотел пошутить.

Ленинский районный суд приговорил его к году и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчине также назначено лечение у врача-психиатра.

Вердикт в законную силу ещё не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.