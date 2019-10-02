В Москве появится ещё четыре выделенные полосы для общественного транспорта

В Москве появится ещё четыре выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Это произойдёт 7 октября, сообщает сайт «Москва 24».

Их организуют на тех участках, где общественный транспорт задерживается в пути из-за плотного потока машин.

Речь идёт о Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также об улице Маршала Шестопалова.

Протяжённость каждой из новых выделенных полос не превысит километра. Проехать по ним смогут автобусы и троллейбусы, которые следуют более чем по 25 маршрутам, в том числе подмосковным, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал грядущий запуск МЦД.